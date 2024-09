Ponte sullo Stretto, 200 camion al giorno per anni sulle strade vibonesi per raggiungere la cava-discarica di Limbadi

Si tratta di uno dei quattro siti dove verranno trasportati i materiali di risulta. Ecco come la costruzione della grande opera inciderà sulla viabilità anche nella nostra provincia

di Vincenzo Imperitura



Nel cuore di Villa e alla prima periferia d’Aspromonte, sulle colline in riva allo Stretto e nel buco informe della cava di Limbadi. Saranno i camion dedicati al movimento terra i grandi protagonisti dei lavori previsti per la costruzione del ponte sullo Stretto. Centinaia di camion, decine di migliaia di viaggi dalle aree di cantiere fino alle discariche e ai siti di trasformazione, lungo percorsi già esistenti e attraverso “piste” da costruire ex novo e dedicate unicamente ai mezzi di cantiere. Un traffico enorme, spalmato lungo tutto il periodo di cantierizzazione e che andrà inevitabilmente a impattare sulla disastrata rete viaria secondaria del Reggino.

Complicata pure la situazione legata alla viabilità interna che interessa anche parte della provincia vibonese che ospita, nel comune di Limbadi, la più grande delle 4 discariche (definitive e temporanee) individuate dal progetto. I mezzi destinati al sito “Cra3” saranno fatti uscire allo svincolo autostradale di Rosarno e dirottati prima sulla Provinciale 54, poi sulla Statale 18 tirrenica e infine su un’altra strada secondaria, la Provinciale 35 fino alla vecchia cava da cui fu ricavato il materiale per costruire il porto di Gioia Tauro. Nei mesi di maggiore operatività la società di Ciucci ha calcolato in 12 il numero di camion che ogni ora (quasi 200 mezzi ogni giorno) appesantirà la viabilità interna di questo pezzo di Calabria.

