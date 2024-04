Ponte sullo stretto e cantieri in vista: a Dentro la notizia la rabbia dei cittadini

Sale la tensione per gli espropri e i cantieri in vista dell’inizio dei lavori per il Ponte sullo Stretto a Villa San Giovanni con i cittadini pronti alle barricate. Ne parleremo a Dentro la Notizia, con il sindaco della cittadina reggina Giusy Caminiti, ospite in studio. L’inviato Tonino Raco sarà a Villa San Giovanni per raccogliere gli umori dei cittadini villesi. In collegamento Skype con lo studio e il conduttore Pier Paolo Cambareri, il giornalista di LaC e scrittore Franco Laratta.

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì in onda alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.