Dentro la notizia, l’accoglienza dei migranti e l’esempio di Castiglione Cosentino

Giovani che fanno fronte comune, si uniscono, per sostenere l’accoglienza dei migranti. Un esempio virtuoso, che punta molto anche sull’integrazione nel territorio di queste persone venute da lontano, dopo essere scappate da guerre o fame. È l’esempio di alcuni ragazzi di Castiglione Cosentino, di cui parleremo nella puntata odierna di Dentro la Notizia. In studio come di consueto Pier Paolo Cambareri, inviato sul posto Salvatore Bruno che avrà come ospiti Domenico Bongiorno, presidente di “Harmonia”, Francesca Preite della locale Prociv e il sindaco Salvatore Magarò. In collegamento anche il giornalista Franco Laratta. Appuntamento dunque alle ore 14:30 su LaC Tv.

