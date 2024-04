Intervista a Roberto Cosentino, il candidato a sindaco di Vibo ospite di Dentro la notizia

Roberto Cosentino, candidato a sindaco di Vibo Valentia, ospite della puntata odierna di Dentro la Notizia, il programma di approfondimento di LaC Tv. Nell’ambito della trasmissione, l’intervista esclusiva di Pier Paolo Cambareri all’esponente del centrodestra in corsa per le prossime amministrative. Si parlerà di idee, progetti e visioni per il futuro. Appuntamento alle 14:30.

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì in onda alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.