Ponte sullo Stretto, Salvini: «L’obiettivo è far partire i cantieri entro l’estate del 2024»

«L’obiettivo è far partire i cantieri entro l’estate del 2024: è un obiettivo sicuramente ambizioso vista la complessità dell’opera dopo 50 anni di chiacchiere. È una sfida per l’Italia che ci porterà un guadagno con pochi precedenti. Ricordo che questo è un impegno preso con la Ue per un corridoio che da Palermo conduce al Nord Europa». Lo ha detto il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nel corso del question time alla Camera parlando del Ponte sullo Stretto. «Il costo che il Def prevedeva di 13,5 miliardi – ha aggiunto – contiamo che possa essere inferiore ai 12 miliardi, con un contributo dalle Regioni Sicilia e Calabria e uno dalle istituzioni europee. Nessuna opera sarà definanziata per costruire il Ponte». (Agi)

