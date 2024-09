Randagismo a Vibo, il sindaco Romeo assegna la delega all’assessore Scrugli

Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, ha recentemente apportato alcune modifiche nell’assegnazione delle deleghe agli assessori comunali, con un particolare focus sull’ampliamento del mandato della consigliera Lorenza Stefania Scrugli. Già investita della gestione delle Pari opportunità, della Coesione sociale, delle Politiche giovanili e delle Politiche sociali, ora la Scrugli assume la responsabilità del Randagismo, come stabilito in un recente decreto sindacale. Questa decisione, secondo il documento redatto dal primo cittadino, «evidenzia l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire un intervento più incisivo su temi cruciali per la comunità». In particolare, «l’ampliamento delle competenze della Scrugli in materia di randagismo mira a combattere il fenomeno dell’abbandono degli animali, promuovendo una società più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti i cittadini, animali compresi».

L’obiettivo è di «sviluppare politiche integrate che possano affrontare in modo completo la questione, incentivando la sensibilizzazione verso la cura e il benessere degli animali». Le deleghe degli altri membri della giunta rimangono inalterate: Vania Continanza continua a occuparsi della Pubblica istruzione, mentre Stefano Soriano rimane alla guida della Cultura e del Turismo. Loredana Patrizia Pilegi è responsabile per il Governo del territorio, la Pianificazione e la Riqualificazione urbana e Salvatore Monteleone si occupa delle Politiche infrastrutturali e della Manutenzione. Marco Miceli è confermato nel ruolo di assessore all’Ambiente, mentre Marco Talarico gestisce gli Affari generali, le Risorse umane e il Contenzioso.

Infine, Palmina Luisa Santoro è assessore all’Innovazione tecnologica e Digitalizzazione, mentre Pina Puntillo, ultimamente nominata, si occupa della Programmazione finanziaria. La riorganizzazione voluta dal sindaco Romeo evidenzia «l’intento di voler rendere più efficace l’operato della giunta, intesa non solo come un insieme di competenze, ma come un team coeso, in grado di rispondere alle sfide della vita quotidiana dei cittadini».