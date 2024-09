Manca il personale, cimiteri vibonesi aperti quando si può: il Comune arruola chi percepisce l’assegno di inclusione – VIDEO

Accesso al pubblico limitato non solo in città ma anche nelle frazioni. Il consigliere delegato Tucci: «Appena saranno attivati i Progetti utili per la collettività (Puc) chiameremo i destinatari del sussidio». Ecco giorni e orari

Per metà della settimana i cancelli dei cimiteri vibonesi restano sbarrati: la mancanza di personale impedisce di aprire per accogliere chi vuole portare un fiore o venire a pregare sulla tomba di un proprio caro. Un disagio estremamente avvertito soprattutto da coloro che vivono il dolore di una scomparsa recente oppure da chi nella propria routine quotidiana prevede da sempre una visita al cimitero. Ma sono anche e forse soprattutto i visitatori occasionali, quelli meno costanti, i più colpiti, perché il rischio di trovare tutto chiuso, non conoscendo giorni e orari di apertura, è alto.

Per tamponare l’emergenza, gli uffici comunali sono al lavoro per arruolare i percettori dell’assegno di inclusione da inserire nei Puc. «Progetti utili alla collettività, avviati nel 2020 e interrotti dalla pandemia – spiega il consigliere comunale Danilo Tucci -. Non appena il Comune attiverà i progetti, saranno convocati gli abili al lavoro, che sono obbligati per legge ad accettare l’incarico. I lavoratori inseriti nei progetti utili alla collettività, però, non sostituiscono ma coadiuvano i dipendenti comunali. Questo in attesa che l’Amministrazione assuma nuovo personale».

Intanto, non resta che tenere a mente gli orari in vigore. Il cimitero di Vibo Valentia è aperto al pubblico da martedì a venerdì, dalle 8 alle 18, mentre sabato e domenica apertura alle 9 e chiusura alle 17.30, mentre il lunedì è chiuso. A garantire l’accesso, oltre al custode, è una dei tirocinanti della Regione Calabria il cui contratto, così come per gli altri 4mila precari calabresi, è in scadenza a novembre.

A Piscopio, invece, martedì, giovedì e sabato i cancelli del cimitero sono chiusi, mentre a Bivona è accessibile tutto i giorni (tranne il venerdì) ma solo di mattina, dalle 8.30 alle 12.30, tranne il mercoledì quando è aperto il pomeriggio, dalle 14 alle 18. A Longobardi, cancelli aperti dalle 8.30 alle 12.30 nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e domenica. Il cimitero di Vena Superiore apre al pubblico dal lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 12.30, tranne il sabato, chiuso per riposo settimanale. A Triparni e a Vena Inferiore, invece, il cimitero resta aperto solo due giorni a settimana: giovedì e domenica dalle 8.30 alle 12.30 a Triparni) e martedì e domenica dalle 8.30 e 12.30 a Vena Inferiore.