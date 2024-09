Lavori alla stazione di Vibo-Pizzo, sosta impossibile e pendolari disperati: «Dove parcheggiamo?». Il sindaco: «Presto una navetta» – VIDEO

Attraverso il nostro network Enzo Romeo ha risposto all'appello di chi usa il treno ogni giorno ma non sa più dove lasciare l'auto: «Ho incontrato Ferrovie della Calabria, lavoriamo per garantire una corsa ogni ora»

Solo pochi giorni fa registravamo la preoccupazione di pendolari e viaggiatori alla stazione di Vibo-Pizzo per via del caos legato alla mancanza di parcheggi a causa dei lavori di riordino funzionale e riqualificazione delle aree esterne della stazione ferroviaria. Lavori iniziati a luglio e che, in base a quanto preventivato da Ferrovie dello Stato, dovrebbero terminare al massimo nel mese di novembre e per la cui durata è stata inibito, tramite apposita ordinanza, il transito veicolare e la sosta nell’area interessata e cioè il piazzale antistante la stazione.

«È diventato impossibile parcheggiare nelle vicinanze delle stazione – spiegavano ai nostri microfoni i pendolari, soliti lasciare la macchina in stazione per ritrovarla la mattina e recarsi sui proprio posti di lavoro -. Alcuni di noi hanno comprato una seconda macchina per poter fare ciò. Adesso non possiamo neanche più parcheggiarla qui» e ancora: «Ci appelliamo al sindaco affinché intervenga in merito a questa situazione. Serve un’alternativa, quantomeno un servizio navetta efficiente perché qui siamo isolati». Abbiamo così interpellato il primo cittadino di Vibo Valentia, Enzo Romeo, che ha ritenuto di dover rispondere all’appello e alle preoccupazioni dei pendolari.

Le parole di Romeo

«Noi ci siamo ritrovati con questi lavori, effettuati da Ferrovie dello Stato, che sono iniziati appena è cominciato il nostro mandato. Ho incontrato, tre o quattro giorni fa, il presidente di Ferrovie della Calabria e con Ferrovie della Calabria stiamo organizzando una corsa che possa in qualche modo servire Vibo Valentia e Vibo Marina creando un collegamento costante per i viaggiatori. Un collegamento ogni ora, massimo ogni ora e mezza e che possa coprire tutta la giornata, dando la possibilità a chi arriva e chi parte di non dover utilizzare la macchina».

Sulle tempistiche dei lavori e sul caos parcheggi, con le numerose multe negli ultimi giorni per divieto di sosta, ha aggiunto: «Il piazzale in questo momento è in fase di rimodulazione e quindi di cantiere. Da qui il divieto di sosta. Per quanto riguarda le tempistiche bisogna tenere conto che sono lavori che sta portando avanti Ferrovie dello Stato, noi abbiamo interloquito con Ferrovie della Calabria sollecitando affinché Ferrovie dello Stato termini al più presto i lavori. Ma ripeto, l’impegno che abbiamo assunto verso i cittadini con Ferrovie della Calabria è essenzialmente quello di fornire quanto prima un collegamento costante e per tutta la giornata a tutti i viaggiatori che arrivano e partono alla stazione di Vibo-Pizzo».