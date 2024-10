Rientra l’emergenza idrica a Vibo, domani scuole aperte. Ma ora l’acqua che arriva è marrone e qualche ristorante è stato costretto a chiudere

La Sorical ha riparato ieri sera il guasto alla condotta, troppo tardi per alcune attività ristorative che hanno chiuso per "mancanza d'acqua"

«È rientrata l’emergenza idrica a Vibo Valentia», è il messaggio che Sorcial, la società che si occupa della gestione del servizio idrico della Calabria, ha affidato poco dopo la mezzanotte a Facebook. «Dalle 22:30 di ieri sera – si legge nella nota– i serbatoi serviti dall’acquedotto Alaco hanno raggiunto un livello accettabile di accumulo e si ritiene che domani mattina (oggi) l’erogazione sarà a pieno regime».

Sebbene sia stata ripristinata la falla nella condotta idrica che ieri ha lasciato a secco i rubinetti di Vibo Valentia, le scuole di ogni ordine e grado sono rimaste chiuse a seguito dell’apposita ordinanza emanata dal sindaco Enzo Romeo. Un problema che ha costretto qualche esercente ad abbassare la saracinesca. “Chiuso per mancanza acqua!!!”, si legge in un cartello carico di rancore affisso davanti a una trattoria del centro. E non è il solo locale ad avere chiuso per l’emergenza idrica.

E se domani le scuole riapriranno regolarmente, c’è un altro problema che affligge i residenti di alcuni quartieri: «Ora l’acqua arriva, ma è marrone», denuncia una docente che allega una foto eloquente. «Guardate che colore è la nostra acqua», dichiara la donna che sollecita l’intervento del primo cittadino affinché risolva un problema che mette a repentaglio la salute. Sotto accusa le tubature vetuste. Prova ne sono le continue riparazioni da parte di Sorical: «Quest’acqua la utilizziamo tutti i giorni per cucinare e per lavarci, ed è marrone. Abbiamo anche fatto pulire i serbatoi ma il problema si ripresenta».