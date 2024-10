Assistenza legale e psicologica alle vittime di reato in Calabria: varato a Vibo il progetto dell’associazione Valentia Aps

L’Associazione Valentia Aps, guidata dal presidente Anthony Lo Bianco, ha lanciato un nuovo progetto, TU.VI.RE., volto a fornire assistenza multidisciplinare alle vittime di reato in Calabria, realizzato dalla Regione Calabria con il contributo del dipartimento per gli Affari di giustizia del ministero di Giustizia, in collaborazione con il Centro giustizia minorile della Calabria (CGM Calabria), il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria della Calabria (PRAP Calabria) e l’Ufficio interdistrettuale di Esecuzione penale esterna della Calabria (UIEPE Calabria).

Il progetto si inserisce nel quadro delle tutele e dei diritti sanciti dalla Direttiva UE 2012/29, con l’obiettivo di implementare una rete di servizi generalisti che fornisca supporto multidisciplinare e globale alle vittime di reato, indipendentemente dal tipo di crimine subito o dal profilo della vittima. Il progetto accompagna le vittime sin dal primo contatto con le autorità, durante il processo penale e anche dopo la sua conclusione. TU.VI.RE. rappresenta una continuazione dei progetti precedenti come “La forza delle parole”, già presentati al dipartimento Affari giustizia del ministero di Giustizia e nell’ambito del programma di Cassa Ammende. Nell’arco di 12 mesi, si prevede quindi l’apertura di sportelli fisici, operativi una volta a settimana a:

Vibo Valentia – Biblioteca comunale, via J. Palach;

– Biblioteca comunale, via J. Palach; Jonadi – sede Associazione Valentia Aps, via Nazionale n. 448/A;

– sede Associazione Valentia Aps, via Nazionale n. 448/A; Rende – sede Cri.Me.Leg, via Carlo Bilotti, Rende (Cs);

– sede Cri.Me.Leg, via Carlo Bilotti, Rende (Cs); Crotone – sede Cooperativa sociale Kroton Community, via 1^ Trav. Vittorio Veneto, n°31;

– sede Cooperativa sociale Kroton Community, via 1^ Trav. Vittorio Veneto, n°31; Rosarno – sede del Municipio, viale della Pace.

Gli sportelli, che rappresentano un presidio di legalità, forniranno una gamma completa di servizi tra cui: accoglienza, ascolto e presa in carico multidisciplinare, con percorsi individualizzati di supporto; informazione sui diritti legali e consulenza legale per una fruizione consapevole delle opportunità di sostegno; consulenza psicologica e supporto emotivo, con il coinvolgimento dei servizi specialistici in caso di necessità. Il progetto TU.VI.RE. rappresenta un passo importante verso una maggiore tutela delle vittime di reato in Calabria, con l’obiettivo di garantire loro un accesso più agevole a servizi fondamentali di supporto e giustizia.

Un’importante novità del progetto è l’introduzione di uno sportello itinerante che consentirà di raggiungere anche le aree più isolate del territorio calabrese. In aggiunta agli sportelli fisici, è stato attivato un centro di ascolto telefonico, accessibile tramite numero verde 0963-1976607, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00, e tramite email all’indirizzo tuvire@associazionevalentia.it.