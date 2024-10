Sanità calabrese, va sempre peggio: il focus di Dentro la notizia con Lo Schiavo (Gruppo misto) e Guccione (Pd)

Dibattito senza sconti su liste d'attesa infinite, pesanti crisi finanziarie delle Asp, aggressioni al personale medico e aumento della mobilità fuori regione per curarsi

La situazione della sanità in Calabria appare sempre più precaria e complessa. Durante l’ultima puntata del programma “Dentro la Notizia”, condotto da Pier Paolo Cambareri su LaC (la puntata è disponibile su LaC Play), è emerso un quadro allarmante caratterizzato da liste d’attesa interminabili, aggressioni al personale medico e un costante aumento della mobilità sanitaria, con molti cittadini costretti a cercare cure fuori regione. Carlo Guccione, membro della direzione nazionale del Partito Democratico ospite della trasmissione tv, ha definito l’Azienda Zero come un “bluff”, sostenendo che l’aggregazione di tutti gli aspetti sotto un’unica entità ha solo creato ulteriori costi senza portare risultati concreti.

A dare man forte poi in diretta, è stato il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, affermando che «più che Azienda Zero, sono risultati zero», ed evidenziando le difficoltà delle Aziende sanitarie provinciali in profonda crisi economica. Il dibattito ha approfondito anche la situazione dell’ospedale di Cosenza, con Guccione che denuncia la mancanza di una governance efficace e il paradosso della carenza di posti letto, che supera le 300 unità. Nel contesto di tale crisi, la proposta di impiegare medici cubani è stata bocciata da Lo Schiavo, il quale ha sottolineato l’inadeguatezza di simili soluzioni temporanee. Leggi su LaC News 24 l’articolo completo.