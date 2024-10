A Vibo truffe e frodi informatiche in crescita: il dossier di Libera sull’impatto della criminalità in Calabria

La presentazione a Reggio del report in vista di l’evento nazionale Contromafiecorruzione in programma dal 18 al 20 ottobre alla Scuola di Polizia

Di Anna Foti

Presentato presso la sede di Libera a Reggio, il dossier “La Calabria, le Calabrie, storie di illegalità, percorsi di impegno”. Così Il percorso verso Contromafiecorruzione, l’evento nazionale di Libera che approda in Calabria, presso la Scuola di Polizia di Vibo Valentia, dal 18 al 20 ottobre, ha fatto tappa anche in riva allo Stretto. Il report fotografa l’impatto della cosiddetta variante criminalità, una sorta di long covid innervatosi nel sistema durante la pandemia, sul Paese. Dopo la tappa crotonese, ieri quella reggina presso la sede di Libera, prima dell’appuntamento a Catanzaro del 14 ottobre.

Il report

Libera ha elaborato i dati (fonte Servizio Analisi Criminale – Direzione Centrale Polizia Criminale del Ministero Interno) relativi ad alcuni reati spia (usura, estorsione, riciclaggio di denaro, truffe e frodi informatiche), alle interdittive antimafia e alle segnalazioni sospette fornite dall’Unità di informazione Finanziaria della Banca d’Italia, ovvero di quelle condotte che riflettono in sé il pericolo di infiltrazione mafiosa.

Truffe e frodi informatiche in crescita soprattutto a Vibo

Per quanto riguarda le truffe e le frodi informatiche, nel 2023 sono stati registrati 7. 291 reati, con un incremento del 6,7 % rispetto al 2022. La provincia di Cosenza con 2.343 casi è avanti a Reggio con 2. 231 e a Catanzaro con 1477, mentre con 271 casi è Reggio la provincia più esposta in regione per numero di delitti informatici, nonostante siano diminuiti rispetto al 2022 (346).

In termini percentuali, la provincia di Vibo Valentia è quella che ha registrato il maggior aumento di reati rispetto al 2022, con un incremento del 14%. Cala, invece, il numero di reati legati ai delitti informatici: in Calabria, nel 2023, sono stati registrati 628 reati, rispetto ai 795 del 2022.

