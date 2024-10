Cala il sipario sulla festa di San Raffaele Arcangelo a Orsigliadi di Rombiolo, giunte migliaia di persone per il concerto di Cecè Barretta

Si è conclusa ieri festa in onore di San Raffaele Arcangelo nella frazione di Orsigliadi di Rombiolo con gli “Incanti”, le tradizionali aste votive molto partecipate dalla popolazione. Ma il clou della tre giorni di iniziative e manifestazioni è stato con certezza il concerto tenutosì il 23 sera quando la piazzetta stracolma ha potuto assistere al concertone di Cecè Barretta. Un vero e proprio bagno di folla per il cantante calabrese che ogni volta raccoglie migliaia di persone durante gli eventi in cui è protagonista.

«Il comitato San Raffaele Arcangelo 2024 ringrazia tutta la comunità tutti gli sponsor e tutte le persone, che hanno fatto sì che questa festa possa essere ricordata per sempre», si legge in una nota.