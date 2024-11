Individuata e riparata la mega perdita che stava causando disagi a Vibo Valentia e Pizzo

È stata risolta la problematica legata alla mega perdita sulla condotta adduttrice Placò che aveva portato all’interruzione della fornitura idrica a Vibo Valentia e a Pizzo fino all’individuazione e alla riparazione della perdita stessa. A comunicarlo ai Comuni interessati è Sorical, azienda regionale che gestisce la rete idrica. «I serbatoi si stanno riempiendo e la situazione si sta normalizzando» ha fatto sapere il Comune di Vibo Valentia in una nota.

Una problematica che preoccupava la cittadinanza dopo la comunicazione di ieri mattina proprio da parte di Sorical e in cui spiegava come si stesse «provvedendo alla percorrenza lungo la condotta per Vibo e diramazione per Sopraelevato Vena e sede Sorical al fine del riscontro della perdita».

Nelle ultime ore la nuova comunicazione da parte dell’azienda che rassicura la cittadinanza circa il ripristino della condotta.