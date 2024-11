Accordo tra Comune di Tropea e Coldiretti Calabria per i Mercatini di Natale e la “Campagna amica” 2024

I 10 caratteristici chioschi in legno saranno allestiti in via Regina Margherita per consentire ad artigiani, agricoltori, associazioni locali e piccoli imprenditori locali di esporre e vendere i prodotti

Mercatini di via Regina Margherita, foto di repertorio

Mentre la città a giorni inizierà ad essere allestita con le luminarie natalizie che come ogni anno, dall’8 dicembre, saranno la principale attrazione sotto le feste a Tropea, il Comune e Coldiretti Calabria hanno siglato un Protocollo d’intesa per la realizzazione dei Mercatini di Natale e dei Farmers market “Campagna amica” 2024. L’iniziativa, volta a valorizzare le tradizioni natalizie e le eccellenze locali, si terrà in via Regina Margherita e vedrà la partecipazione di artigiani, agricoltori, associazioni locali e piccoli imprenditori. Con questo accordo, l’Ente s’impegna dunque a «concedere il patrocinio all’evento, autorizzando l’utilizzo del logo; destinare un contributo economico di 9mila euro per la fornitura di 10 chioschi in legno da destinare ai mercatini; concedere il suolo pubblico per l’installazione dei gazebo dei Farmers market, previa richiesta e verifica da parte degli Uffici competenti; fornire punti luce per gli espositori e i venditori; autorizzare l’intervento della Protezione civile e della Polizia municipale».

Il corso di Tropea sotto le feste, foto di repertorio

Coldiretti, invece, in qualità di soggetto organizzatore, s’impegnerà a «fornire i 10 chioschi in legno per i mercatini e organizzare i Farmers market con la partecipazione di produttori agricoli calabresi; effettuare le comunicazioni e/o acquisire le autorizzazioni di legge necessarie per la realizzazione dei Farmers market». Il calendario degli eventi, seppur non definitivo, prevede:

7 Dicembre: inaugurazione con Farmers market, taglio del panettone e raccolta firme per la campagna “Stop cibo falso”;

inaugurazione con Farmers market, taglio del panettone e raccolta firme per la campagna “Stop cibo falso”; 8 Dicembre: Farmers market, convegno sul turismo esperienziale e accensione delle luminarie natalizie;

Farmers market, convegno sul turismo esperienziale e accensione delle luminarie natalizie; 21 Dicembre: Farmers market e convegno dedicato al ruolo delle donne in agricoltura;

Farmers market e convegno dedicato al ruolo delle donne in agricoltura; 26 Dicembre: Farmers market, raccolta firme “Stop cibo falso”, colletta alimentare e convegno su “Dieta mediterranea e sport”

L’accordo prevede inoltre che Coldiretti Calabria presenti un rendiconto analitico delle spese sostenute al termine dell’evento, insieme a una relazione sullo svolgimento della manifestazione e una rassegna stampa.