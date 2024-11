Rifondazione comunista pronta a manifestare a Vibo contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si terrà il 25 novembre, il partito della Rifondazione comunista Calabria ha fatto sapere in un comunicato stampa di voler organizzare manifestazioni a Vibo, Catanzaro e Cosenza. «Vogliamo ribadire il nostro impegno – hanno spiegato – nella lotta contro le disuguaglianze di genere e il patriarcato. Bisogna dare voce alle vittime e sensibilizzare sull’urgenza di un cambiamento culturale. Perché il patriarcato è una costruzione sociale molto radicata che colpisce e coinvolge relazioni sociali, politiche e professionali. Non è un’ideologia, come sostiene il ministro Valditara – hanno sottolineato -, con le sue dichiarazioni deliranti e razziste (“l’aumento delle violenze sessuali è legato all’immigrazione irregolare”) che trovano terreno fertile proprio nel sistema patriarcale che ignobilmente nega».

«Siamo convinti – hanno specificato -, che il movimento femminista intersezionale sia motore di trasformazione sociale ed elemento determinante per ripensare politiche economiche, ecologiche e sociali dell’Unione Europea. In una società capitalistica basata sullo sfruttamento, che acuisce e lucra sulle disuguaglianze, diventa ancora più importante interconnettere la lotta di genere e di classe focalizzandoci su questioni multiple e intrecciate per favorire la giustizia sociale e l’inclusività contro il razzismo e la guerra, a favore del nostro Pianeta. Per questo – hanno poi concluso -, il partito della Rifondazione comunista della Calabria sarà in piazza con altre organizzazioni femministe, politiche, sindacali e pacifiste nelle manifestazioni previste dal 23 al 25 novembre a Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia».