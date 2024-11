Sbarcheranno a Vibo Marina in tarda serata i 75 migranti a bordo della nave di Emergency: l’ultima volta è successo un anno fa

L’attracco alla banchina Bengasi è previsto intorno alle 22.30. Tra le persone soccorse in mare anche una donna incinta e sedici minori

Dopo aver soccorso 75 migranti il 27 novembre sulle rotte del Mediterraneo centrale, zona Sar Malta (55 adulti tra uomini e donne più sedici minori di cui 4 accompagnati) la nave Life Support, dell’associazione umanitaria Emergency fondata da Gino Strada, è salpata dal porto di Augusta e attualmente naviga lentamente (8,7 kn) al largo di Siracusa con rotta verso Vibo Marina, porto assegnato dalle Autorità competenti come porto di sbarco. L’attracco alla banchina Bengasi è previsto nella tarda serata di oggi intorno alle ore 22.30. I migranti saranno poi trasferiti all’hotspot di Porto Salvo.

La Life Support è un “supply vessel”, una nave adibita ad attività di ricerca e soccorso. L’imbarcazione è lunga 51,3 mt. e larga 12. Può arrivare ad accogliere fino a 175 naufraghi, oltre al personale di bordo. Il team sanitario è formato da due infermieri e un medico ed è affiancato da due mediatori culturali con esperienza in contesti umanitari e sanitari complessi. La nave Life Support tocca per la prima volta il porto di Vibo Marina, l’ultima nave con migranti precedentemente giunta è stata la Sea Eye il 29 ottobre 2023. Fu uno sbarco drammmatico dopo il salvataggio di 48 persone al largo delle acque libiche: a bordo c’erano anche tre feriti gravi e 4 cadaveri.

Lo scalo marittimo vibonese si conferma porto polifunzionale e classificato idoneo anche per le emergenze di diversa natura.