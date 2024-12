Vibo, ora la richiesta del passaporto sarà possibile anche negli uffici postali: ecco quali

Da domani, 5 dicembre, sarà possibile attivare la richiesta di passaporto o di rinnovo presentando la documentazione direttamente allo sportello dell’Ufficio postale abilitato. È quanto comunica il Comune di Vibo Valentia, annunciando l’attivazione del servizio già avviato in diversi Comuni italiani con popolazione inferiore a 15mila abitanti.

«Da domani – spiega una nota dell’amministrazione – ciò sarà possibile anche a Vibo Valentia. La città è stata infatti scelta dal ministero dell’Interno che ha avanzato richiesta a Poste italiane; richiesta accolta dalla direzione generale di Poste che ha informato il sindaco Enzo Romeo dell’avvio del servizio, nell’ottica di un supporto da parte dell’azienda a tutte le pubbliche amministrazioni, sancito dal progetto Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale, promosso insieme al governo italiano».

Ecco gli uffici postali ricadenti nel territorio comunale dove sarà possibile fare richiesta del passaporto:

Vibo Valentia Razza, via Luigi Razza;

Vibo Valentia 1, via Dante Alighieri;

Vibo Marina, via Stazione;

Vena Superiore, via Potenzoni;

Porto Salvo, via Turati.