Vibo, gli alberi del cantiere di viale Affaccio vanno abbattuti tutti: la perizia dell’agronomo è una sentenza capitale. Il sindaco: «Inevitabile»

L'indagine condotta dal professionista ingaggiato dal Comune ha decretato la pericolosità dei pini nell’area dei lavori per la rotatoria. In alcuni casi rilevate «ferite da potatura non cicatrizzate poiché eseguita in modo errato». Romeo: «La sicurezza prima di tutto»

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia comunica che è pervenuta all’ente la perizia dell’agronomo incaricato di effettuare un’attività approfondita, attraverso l’uso di apposita strumentazione, sulla stabilità degli alberi ricadenti nell’area di cantiere di viale Affaccio.

«Sebbene già da una prima analisi fossero emerse forti criticità, l’amministrazione – si legge nella nota – ha voluto procedere con una articolata perizia tecnica per avere certezza sulle reali condizioni degli alberi e comprendere se vi fossero dei margini di sicurezza per evitare la rimozione».

Il professionista incaricato, si spiega, ha utilizzato il metodo VTA (Visual Tree Assessment) finalizzato all’individuazione, valutazione e quantificazione, nel miglior modo possibile e secondo classi predefinite, del pericolo fitostatico. Si è poi proceduto ad una “prova di trazione controllata” (pulling test) finalizzata a determinare, con la minore approssimazione possibile, la probabilità di cedimento ipogeo (ribaltamento della zolla radicale) e/o di rottura epigea (rottura del fusto). «L’esito delle prove – riferiscono da Palazzo Luigi Razza – ha condotto alla conclusione che tutti gli alberi analizzati presentano fattori di debolezza e condizioni eccessivamente compromesse per valutare forme di gestione e mantenimento, e pertanto si rende necessario provvedere alla rimozione degli stessi, poiché il loro mantenimento comprometterebbe la pubblica incolumità. In alcuni casi, inoltre, l’agronomo ha rilevato come la pianta presentasse “ferite da potatura non cicatrizzate, eseguite in modo errato”».

Gli alberi da abbattere sono sei, dei pini domestici disposti lungo Viale Affaccio in corrispondenza dell’incrocio con via Giovanni XXII. Un esemplare circa un mese fa era caduto, da qui la necessità di un’indagine sulla tenuta degli alberi vicini.

«Purtroppo – commenta il sindaco Enzo Romeo – abbiamo tentato in tutti i modi di evitare questo epilogo. Ma non possiamo permetterci di ignorare potenziali pericoli per l’incolumità dei cittadini che viene prima di ogni cosa. Per questa ragione ci troviamo costretti, nostro malgrado, a disporre la rimozione degli alberi, ma possiamo assicurare che ognuno di questi verrà prontamente sostituito con una nuova specie arborea».