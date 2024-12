Riqualificazione di Villa Ghirlanda a Tropea, in 10 giorni ha già cambiato volto. L’ex consigliera Pensabene: «Sottratta al degrado e ai vandali» – VIDEO

«Adesso il parco sta cambiando aspetto, mettendo in grado famiglie con bambini di giocare senza rischi o pericoli». Commenta così l’ex consigliera comunale Annunziata Pensabene l’intervento di riqualificazione di Villa Ghirlanda (ex Chalet dei Fiori) messo in atto dai commissari straordinari antimafia del Comune Roberto Micucci, Vito Turco e Antonio Calenda.

«La messa in sicurezza dell’area ed il totale cambio di look del luogo – ha fatto sapere alla nostra testata Pensabene – sono sotto gli occhi di tutti. Devo quindi ringraziare pubblicamente i commissari per il loro impegno a favore di noi cittadini che, malgrado i miei numerosi ed accorati appelli alla precedente amministrazione puntualmente caduti nel vuoto, seguiti da lettere, pec, interventi in Consiglio comunale e articoli giornalistici, hanno avviato un profondo e radicale cambio di passo per l’unica area verde con giochi della città che è sempre stata abbandonata e deturpata dai vandali. Quanto sta accadendo, soprattutto in termini di sicurezza per la collettività, è sotto gli occhi di tutti e in molti, devo riportare – ha puntualizzato l’ex consigliera comunale -, si fermano ad ammirare la trasformazione della Villa Ghirlanda».

I gioghi installati precedentemente «sono stati ripuliti e le parti rotte completamente sostituite. Prende forma anche la pavimentazione, finalmente adeguata per i bambini che potranno correre e divertirsi senza pericoli di nessun genere», ha poi concluso Pensabene. La determinazione del Comune con affidamento diretto alla ditta Pan Neto International srl, per l’appalto del primo lotto di riqualificazione, risale infatti ad appena 10 giorni fa, il 3 dicembre. Un progetto definito dalla stessa commissione straordinaria «necessario e improrogabile per il suo valore sociale e strategico nel territorio comunale». L’intervento messo in atto, dal valore complessivo di 83mila euro, prevede la sistemazione degli impianti di illuminazione fatiscenti, con cavi elettrici esposti ad altezza bambino ed anche il rifacimento della pavimentazione, ora gommata, dell’area giochi, con la creazione di percorsi a terra che permetteranno ai più piccoli di liberare la loro fantasia nel seguire i percorsi ideati. La ditta Pan Neto International srl, con sede a Rocca di Neto (KR), è stata individuata come «soggetto idoneo all’esecuzione dei lavori», rendendosi dunque «disponibile ad eseguire i lavori – messi a progetto dall’Ente – con tempi di esecuzione molto rapidi».