Riapre via Luigi Razza, il Comune di Vibo trova la soluzione e rimanda i lavori a dopo le festività

Riapre Via Luigi Razza. Dopo le vibranti proteste dei commercianti contro la chiusura della strada, che ieri era stata sbarrata con un cancello da cantiere per l’avvio dei lavori di riqualificazione pervisti dal piano di rigenerazione urbana, il Comune è riuscito a raggiungere un accordo con la ditta appaltatrice.

L’intesa prevede solo una parziale inibizione della strada per consentire di effettuare oggi alcuni rilievi, che comunque consente il passaggio delle auto. Poi, in giornata, anche questo mini cantiere verrà smantellato e l’intervento complessivo viene rimandato a dopo le festività natalizie, al 7 gennaio. Una soluzione che fa tirare un sospiro di sollievo agli esercenti che si erano visti “ingabbiare” i negozi proprio in prossimità del Natale, periodo dell’anno che contribuisce in maniera determinante al giro d’affari già asfittico a causa delle molteplici problematiche che incombono sul centro storico vibonese prprio a causa dei numerosi cantieri aperti.