Dalla corsa a sindaco di Vibo alla nomina in Regione: Roberto Cosentino è il nuovo responsabile dell’Anticorruzione

La Regione Calabria ha un nuovo responsabile dell’Anticorruzione. Il vibonese Roberto Cosentino è stato nominato nell’ultima seduta di giunta regionale su proposta del vicepresidente Filippo Pietropaolo. Cosentino, già direttore generale del dipartimento Lavoro, prende il posto di Ersilia Amatruda, manager di lungo corso e candidata alle elezioni Europee per il centrodestra con Fratelli d’Italia.

Cosentino, invece, recentemente ha concorso come candidato sindaco di Vibo Valentia per il centrodestra, venendo poi sconfitto al ballottaggio col 46% dei voti rispetto al candidato del centrosinistra Enzo Romeo (che ha vinto con il 53% con un’affluenza alle urne che al secondo turno è crollata attestandosi al 43%). Roberto Cosentino nella sua corsa verso Palazzo Luigi Razza è stato sostenuto da 6 liste, tra cui Forza Italia e Fratelli d’Italia. Alla proclamazione di Romeo sindaco, Cosentino ai nostri microfoni aveva spiegato che di fronte alla scelta fra ruolo di dirigente pubblico e di consigliere comunale – incarichi tra loro incompatibili – avrebbe optato per il primo, tornando così al suo lavoro in Regione.

Prima della nomina odierna, Cosentino era dirigente di una delle Unità operative del dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana, con responsabilità sulla “Valorizzazione e promozione del patrimonio naturale”. La nomina di Cosentino a responsabile dell’Anticorruzione è avvenuta al termine di una selezione tra i candidati ammessi dopo una manifestazione d’interesse aperta dall’amministrazione regionale.