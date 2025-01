Vibo Marina, emozioni tra musica e fede per il concerto che ha inaugurato il 2025 al Santuario “Stella Maris”

Un momento delicato e gradevole, ricco di significati ed emozioni, è stato il “Concerto per il Nuovo Anno e per la Pace”, svoltosi ieri sera a Vibo Marina nell’accogliente piccolo Santuario mariano ed ora anche giubilare “Stella Maris” vicino al porto, luogo di fede, storia, cultura. Un’occasione particolare per una Comunità marittima laboriosa ed in cammino, che si ritrova nei volti e nei gesti, mantiene le sue tradizioni più genuine e spera in un futuro migliore, ove vi sia ancora unità e desiderio di pace.

Nel Santuario sono quindi risuonate le più alte note del piccolo e grazioso organo meccanico Offner suonato dal maestro Francesco Miniaci, il dolce delicato suono del flauto traverso del maestro Roberta Ferraro, il canto ricco e melodioso del maestro Tiziana Bertuca; un’armonia di benessere che ha invaso il luogo con musiche della tradizione natalizia e con le più belle canzoni per la pace, molto apprezzate ed applaudite da un pubblico numeroso e attento.

Un momento particolare è stato il tradizionale omaggio floreale deposto ai piedi della Madonna da Maria Rosaria Aiello, un gesto della Pro Loco che si rinnova all’inizio di ogni anno per invocare la sua protezione sulla nostra cittadina, la sua gente, le sue attività.

Presenti numerosi cittadini ed ospiti, operatori del porto e del turismo, rappresentanti di Associazioni, il Comandante della Capitaneria di Porto Luigi Avallone, il vicecomandante della Stazione dei Carabinieri di Vibo Marina Massimo Ferroso, la dirigente scolastica Tiziana Furlano, che ha rivolto un pensiero sull’importanza della collaborazione della Scuola con le varie componenti della cittadina, il presidente Pro Loco Enzo De Maria, che ha invitato a partecipare tutti per mantenere una Comunità attiva, e il parroco mons. Enzo Varone, che ha concluso con profonde riflessioni sull’importanza di perseguire la solidarietà, il dialogo, la Pace in ogni luogo.

Mons. Varone ha espresso la speranza di un impegno ad ogni livello in questo 2025 perché finiscano le guerre in atto e le tante sofferenze.

Il Concerto è stato abilmente coordinato da Nuccio Carullo, svolto con il prezioso aiuto del prof. Andrea Mamone, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l’Istituto A. Vespucci e la Parrocchia di Vibo Marina.