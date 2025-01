Giallo a Rombiolo, donna 60enne trovata morta in casa riversa in una pozza di sangue: indagano i carabinieri del Ris

Saranno i carabinieri del Ris a dover fare piena luce su quello che in apparenza sembra una grave incidente domestico che si è verificato a Rombiolo e ha determinato la morte di una 60enne, Rosetta Mazzeo. La donna, trovata in una pozza di sangue, sarebbe caduta dalle scale battendo violentemente la testa. Ferite profonde che ne hanno causato il decesso. La tragedia – secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud – si è consumata nella frazione Orsigliadi di Rombiolo, dove la donna viveva da sola. I carabinieri della locale Stazione, intervenuti sul posto, hanno richiesto il supporto del Reparto investigazioni scientifiche per eseguire rilievi più approfonditi e sciogliere i dubbi su una dinamica dei fatti che non convince pienamente gli investigatori, sebbene tutto sembri suggerire un fatale incidente domestico.