Lotteria Italia, dalla dea bendata un “bacino” anche a Vibo: vinti 20mila euro, ma i 5 milioni vanno a Lodi

Un solo biglietto vincente fra i 280 estratti, appartenente alla quarta categoria, è “piovuto” nella provincia di Vibo Valentia (codice E 176146). Una vincita di 20mila euro che, assieme a quella di Corigliano Rossano (codice P 393145), sempre per la stessa cifra, fa posizionare la Calabria tra gli ultimi posti della classifica vincite della Lotteria Italia 2024 con sole due estrazioni fortunate. Un piccolo gruzzolo che però ha fatto scatenare la curiosità di molte persone, a caccia del vincitore baciato dalla dea della Fortuna. Il biglietto vincente da 5 milioni di euro è stato venduto all’Autogrill si Somaglia Ovest, in provincia di Lodi mentre il secondo biglietto da 2,5 milioni di euro è stato acquistato a Pesaro. L’ultimo dei tre premi, da 2 milioni di euro, è stato in fine vinto a Palermo.

L’elenco di tutti i 280 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024 sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Dal momento della loro pubblicazione decorrerà il termine di 180 giorni per la presentazione dei biglietti vincenti e il ritiro dei relativi premi. Le modalità per riscuotere i premi corrispondenti sono indicate nel ”Regolamento per l’assegnazione dei premi della Lotteria Italia 2024” sul sito dell’Agenzia. Il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita, ha stabilito di attribuire 280 premi totali per un importo complessivo di 21 milioni di euro. Una novità istituita quest’anno dallo stesso Comitato, riguarda l’aggiunta di una nuova categoria di 50 premi da 50 mila euro, aumentato il numero dei premi di seconda categoria da 15 a 25. Pertanto, il numero complessivo dei premi passa da 210 a 280. Ecco tutti i biglietti di prima categoria vincenti per il 2025:

1° Premio euro 5.000.000 – T173756 venduto a Somaglia (Lodi)

(Lodi) 2° Premio euro 2.500.000 – T378442 venduto a Pesaro

3° Premio euro 2.000.000 – G330068 venduto a Palermo

4° Premio euro 1.500.000 – G173817 venduto a Torino

5° Premio euro 1.000.000 – S185025 venduto a Dolo (Venezia)

Venticinque sono stati poi i premi da 100mila euro assegnati per la seconda categoria; 50 quelli assegnati alla terza categoria, dal valore di 50mila euro ciascuno e 200 i premi di quarta categoria, ciascuno dei quali dal valore di 20mila euro. Secondo la stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel 2024 si è registrato un incremento del 29% di biglietti venduti. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 170 mila 500 euro.