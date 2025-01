La Questura di Vibo rafforza il suo organico con 37 nuove figure tra agenti e ispettori dislocati anche a Serra San Bruno

Il questore Rodolfo Ruperti ha accolto il personale proveniente da altre parti d'Italia sottolineando l'importanza del loro ruolo in un territorio complesso

Il dipartimento di Pubblica sicurezza ha rafforzato la Questura di Vibo Valentia con l’arrivo di 4 ispettori, trasferiti da altre sedi, 15 neo vice ispettori, che hanno frequentato il 17esimo corso di formazione degli istituti della Polizia di Stato, nonché con ulteriori 18 agenti, anch’essi provenienti da altre Questure e Reparti dislocati in diverse città della penisola. Il nuovo personale è stato accolto dal questore della Provincia di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, il quale ha dato loro il benvenuto nella famiglia della Polizia vibonese.

Ai nuovi agenti e neo ispettori il questore Ruperti ha illustrato le sfide e le attività che li attendono in un territorio delicato che richiede impegno ed attenzione, ricordando l’importanza dell’incarico da loro assunto, cui dovranno adempiere con disciplina e senso del dovere. A tutti loro ha poi formulato i migliori auguri per un proficuo lavoro al servizio della cittadinanza e delle istituzioni. I nuovi arrivati sono stati subito assegnati ai diversi Uffici della Questura, compreso il Commissariato di pubblica sicurezza di Serra San Bruno, per potenziarne la funzionalità e rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza nella provincia.