Giunta Romeo in trasferta, si riunisce a Vibo Marina per dare un segnale di attenzione alle frazioni: «Lo dimostreremo con i fatti»

L'incontro si è svolto alla sede della ex circoscrizione municipale per «mostrare vicinanza ai cittadini e approfondire sul campo le principali criticità»

La giunta comunale di Vibo Valentia si è riunita, per la prima volta dall’inizio del mandato di Enzo Romeo, fuori dalla consueta Sala municipale. La riunione dell’esecutivo, infatti, nei giorni scorsi si è svolta nei locali della delegazione di Vibo Marina. «Nel corso della seduta, oltre all’approvazione delle delibere di rito, è stato compiuto un approfondimento sul campo, a più voci, in merito alle principali questioni che interessano le frazioni marine», è quanto è stato reso noto dall’amministrazione comunale attraverso un comunicato stampa.

«La scelta di spostare la riunione di giunta a Vibo Marina – ha commentato il sindaco Romeo – non è un fatto meramente simbolico. La vicinanza che abbiamo promesso nei confronti dei cittadini, di tutti i cittadini del nostro Comune, la vogliamo manifestare con i fatti. E l’appuntamento di ieri è servito a tutti noi per verificare da vicino le problematiche che i cittadini ci segnalano e alle quali non siamo insensibili, anzi».

Da parte del primo cittadino, conclude poi la nota del comune poi, «l’annuncio che questa iniziativa verrà replicata anche in altre frazioni: “Con il contributo di tutti – h poi concluso Romeo – riusciremo a trasformare le difficoltà in occasioni, le problematiche in risorse”».