Vibo, senz’acqua da 10 giorni va in Comune per lavare i panni: la teatrale protesta di una residente del rione Carmine – VIDEO

«Vado a lavare la biancheria al Comune». Lo aveva annunciato sui social e ha mantenuto la promessa presentandosi a Palazzo Luigi Razza con una bacinella piena di panni sporchi da lavare. È la singolare protesta messa in scena da una residente del centro storico di Vibo Valentia. Il quartiere è da 10 giorni senz’acqua a causa della rottura della condotta idrica provocata da alcuni lavori di scavo. Due figli piccoli, esasperata dai disagi e arrabbiata per una soluzione che non arriva nonostante le rassicurazioni, la donna ha deciso di provvedere di tasca propria all’acquisto di una cisterna che va però riempita tutti i giorni: «Abbiamo chiesto di aprire il pozzo nei pressi della piscina comunale per potere prelevare l’acqua. Ma non è stato fatto e allora ho deciso di venire a lavare la biancheria qui al Comune. Cosa chiedo? Acqua, acqua certa e per tutti. Chiedo una città vivibile, niente di più».



Il suo arrivo ha colto di sorpresa il sindaco Enzo Romeo che insieme al suo vice Loredana Pilegi e al consigliere Francesco Colelli, si apprestava a raggiungere l’ufficio. Il primo cittadino ha accolto lo sfogo della signora Vittoria tentando di difendere il lavoro del Comune: «Stiamo facendo il possibile per risolvere il problema causato dalla Redel (la ditta impegnata nei lavori che avrebbero determinato il problema, ndr)», ha spiegato il primo cittadino. Ha quindi ribadito di aver chiamato la ditta a rifondere sia i danni materiali che morali, «perché non è giusto aver causato un disastro di tali dimensioni in una città che ha già grossi problemi dal punto di vista idrico e di approvvigionamento».

Rassicurazioni che non sono riuscite a placare la rabbia della donna che, imbracciando la bacinella blu, ha fatto ingresso in municipio per un nuovo confronto con l’assessore ai lavori pubblici Salvatore Monteleone il quale ha assicurato che nelle prossime ore invierà una squadra di tecnici nell’abitazione della residente ancora senz’acqua. Stando, infatti, agli ultimi accertamenti. il problema sarebbe stato risolto in gran parte del rione Carmine dopo la rimozione di una gran quantità di sabbia all’interno della condotta.