Vibo: al via il rifacimento di via Lacquari e via Spadolini

L’amministrazione comunale promette poi la riparazione di tutte le buche presenti sulle strade cittadine

Partiranno giovedì dalle ore 7:00 e andranno avanti fino alle ore 17:00 i lavori di bitumazione di via Lacquari e via Giovanni Spadolini (Moderata Durant) a Vibo Valentia. Due arterie – specie via Lacquari dinanzi al nuovo Tribunale – che necessitano da tempo di adeguata manutenzione e divenute veri “colabrodi”, vergognose a vedersi (specie per i tanti legali che da altre località raggiungono il nuovo palazzo di giustizia vibonese) e pericolose per automobilisti e pedoni.



“Per consentire la più corretta esecuzione dei lavori – fanno sapere il sindaco Maria Limardo e l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Russo – chiediamo la collaborazione dei cittadini e dei residenti delle vie interessate, invitandoli a spostare i propri veicoli a partire dalle ore 7 di mattina. Con l’aiuto di tutti, l’impresa impegnata nelle operazioni di bitumazione cercherà di compiere l’intervento nel minor tempo possibile. Si comunica inoltre che sempre nella giornata di giovedì verranno effettuate le operazioni di ricolmatura delle buche presenti su tutta la rete viaria cittadina. Ci scusiamo per il disagio arrecato alla circolazione”.