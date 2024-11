Vibo, il movimento Indipendenza pronto a ispezionare il cantiere in piazza Razza: «Verificheremo eventuali carenze e difformità»

Il movimento politico Indipendenza di Vibo Valentia vuole tenere alta l’attenzione sullo stato dei lavori pubblici in città e ha annunciato per sabato mattina «un sopralluogo di una delegazione del gruppo in piazza Luigi Razza, tra le ore 11 e le 12». Una perlustrazione che «sarà possibile effettuare – sottolineano – essendo la piazza, oggetto di lavori ormai da mesi, con possibilità di accesso e di presa visione delle attività già espletate e in atto all’interno del relativo attivo cantiere».

L’occasione, hanno sottolineato nella nota, «sarà utile per fotografare lo stato dei lavori e individuare eventuali carenze e precarietà, nonché difformità rispetto all’originaria idea progettuale, dando avvio ad un relativo dossier. Il tutto anche incontrando i cittadini che volessero essere presenti, in primo luogo i residenti e gli operatori commerciali e professionali del luogo».

«La delegazione – ha fatto sapere Giuseppe Scianò, coordinatore del movimento politico Indipendenza – sarà guidata dal responsabile settore Urbanistica, lavori pubblici e ambiente del coordinamento provinciale del movimento, l’ingegnere Francesco Stinà, e ne farà parte, tra gli altri, il geometra Lino Vartuli, già assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vibo Valentia».