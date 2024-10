Vibo, il gruppo Indipendenza serra le fila delle liste a sostegno di Roberto Cosentino per costruire un’opposizione a Enzo Romeo

Tiene banco su tutti i fronti l’analisi politica dei primi tre mesi di amministrazione Romeo. Un fermento che ha portato il movimento politico Indipendenza, attraverso il suo coordinatore provinciale Giuseppe Scianò, a rispolverare il progetto politico di Roberto Cosentino, candidato a palazzo Luigi Razza nell’ultima tornata elettorale, per ricomporlo nel segno dell’opposizione alla neo amministrazione guidata da Enzo Romeo. «Nella mia qualità di coordinatore provinciale di Vibo Valentia per il movimento politico Indipendenza e dando seguito a quanto preannunciato nella conferenza stampa del 21 settembre scorso sull’analisi del voto – ha fatto sapere lo stesso Scianò in un comunicato stampa -, ho inviato la prevista lettera ai responsabili dei partiti e/o delle liste a sostegno di Roberto Cosentino sindaco chiedendo di assumere “iniziative politiche forti e coese che rivelino tutte le condizioni e le precarietà della coalizione vincente e facciano pervenire alla popolazione tutta, e in primo luogo al nostro elettorato, segnali di decisa ripresa“».

«In tal senso – ha aggiunto Scianò – ho proposto una riunione dei responsabili delle sei liste per Roberto Cosentino sindaco, e quindi dei partiti, movimenti e promotori delle stesse, per verificare in primo luogo la possibilità di procedere nel percorso comune già svolto e, in tal caso, per concordare le iniziative comuni da intraprendere”. La proposta è stata accolta favorevolmente e con convinzione da tutti, per cui oggi 24 ottobre, nei locali in cui è stata operativa la segreteria elettorale del candidato Roberto Cosentino e alla presenza dello stesso, avverrà il primo incontro. Con l’organizzazione e lo svolgimento della riunione cessa il ruolo propositivo, promesso e mantenuto, che ha inteso assumere Indipendenza che ringrazia sin d’ora per la disponibilità e l’attenzione gli alleati della buona battaglia elettorale. Da domani insieme si parte. O meglio, si riparte con rinnovato vigore».