Un dialogo tra arte figurativa e jazz: alla Biblioteca comunale di Vibo il concerto del duo Miniaci-Brissa

Ancora una volta la sezione Agimus Vibo Valentia offre una speciale edizione dedicata al Jazz. «L’evento – hanno fatto sapere gli organizzatori in un comunicato stampa – si terrà venerdì 29 novembre alle ore 18 nella Biblioteca comunale, con artisti protagonisti quali Andrea Brissa al contrabbasso e Francesco Miniaci al pianoforte. Il duo Miniaci-Brissa è molto richiesto nelle performance dal vivo, un incontro di personalità musicali molto affini che contribuiscono a creare arrangiamenti più strutturati e complessi armonicamente e ritmicamente. «Sarà una serata ricca di emozioni – ha dichiarato il direttore artistico della sezione Agimus Vibo Valentia, Andrea Brissa -. Un incontro tra arte e jazz, promuovendo un dialogo con l’arte figurativa. Pertanto, durante il concerto, saranno esposte alcune opere, prodotte dal maestro vibonese Antonio La Gamba, create con un procedimento unico e originale quale la metalxilografia brevettata dallo stesso autore; un linguaggio artistico che unisce musica e arte visiva».

Il pianista Francesco Miniaci

Il pianista calabrese Francesco Miniaci, si diploma in pianoforte al Conservatorio di musica e consegue anche la laurea di secondo livello in pianoforte jazz al Conservatorio di musica “Corelli” di Messina con il massimo dei voti e la lode. È stato docente di pianoforte jazz presso il Conservatorio statale di musica ed ha al suo attivo circa cento concerti eseguiti in Italia e in vari Paesi stranieri. Il professionista ha anche realizzato un album in piano solo dedicato alla figura di Thelonious Monk, ed ha registrato per conto di Radio Rai con la CJO feat Francesco Cafiso e con Javier Girotto durante il Mediterraneo Festival. Nel 2021 vince, presso il Conservatorio “Verdi” di Milano, il premio nazionale delle arti 2021 come miglior performer. Nel 2023 registra un disco in quintetto dal nome “Virgilius“ dedicato alla figura di Dante Alighieri. Ha suonato e collaborato con musicisti della scena jazzistica nazionale. Nel 2020 pubblica due testi sulla tecnica per Pianoforte.

Il contrabbassista Andrea Brissa

Il contrabbassista vibonese Andrea Brissa, musicista e arrangiatore, si diploma con il massimo dei voti al Conservatorio di musica e consegue la specialistica ad indirizzo esecutivo orchestrale-concertistico di contrabbasso con il massimo dei voti e lode. Segue masters e corsi di perfezionamento, con maestri di fama mondiale come Libero Lanzilotta, Gabriele Ragghianti, Stefano Sciascia. Supera l’audizione e partecipa, per diversi anni, ai corsi di alto perfezionamento presso l’Accademia chigiana di Siena sotto la direzione del maestro Giuseppe Ettorre. Supera l’audizione presso l’Accademia “Walter Stauffer” di Cremona nell’anno 2016 accedendo ai corsi di alto perfezionamento annuale con il maestro Franco Petracchi sino al 2022. Vincitore, nell’anno 2020 e arrangiatore del brano “Take Five”, nella categoria “Audience Prize” al concorso internazionale “International double bass quarantine challenge” della prestigiosa J.M. Sperger competition. Pubblica, nell’anno 2022, sul repertorio del sito internazionale String Virtuoso l’arrangiamento Prelude No. 2 in do minore di Bach per contrabbasso e Charles Gounod-Ave Maria Meditation sur le premier de S. Bach nella categoria di difficoltà “virtuoso”. Nell’anno in corso pubblica un testo di tecnica per contrabbasso in tutte le tonalità. Nel corso degli anni si esibisce in importanti festival nazionali ed internazionali, che lo vedono coinvolto come contrabbassista jazz e solista classico.