Ancora controlli all’interno del Vibo Center, sanzioni per oltre 15mila euro

Questa volta a finire nel mirino della Polizia municipale sono state tre attività di somministrazione di alimenti e bevande

Ancora controlli da parte della Polizia municipale di Vibo Valentia all’interno del centro commerciale Vibo Center. Dopo le verifiche che nei giorni scorsi hanno portato alla sospensione per irregolarità di 10 attività temporanee situate nella galleria del centro commerciale, una squadra composta da cinque agenti della Municipale è tornata per sottoporre a controlli cinque attività di somministrazione di alimenti e bevande.



Per tre di queste attività sono state accertate violazioni amministrative della disciplina in materia di commercio e di attuazione delle direttive comunitarie e quindi contestate sanzioni per un importo di 15.500 euro. «Le verifiche – fa sapere la Polizia municipale – sono finalizzati ad un migliore e più efficace controllo del territorio pur con le limitate risorse della Polizia Locale e con il prezioso ausilio delle altre Forze dell’ordine e su espressa direttiva del sindaco Maria Limardo, continueranno in ogni ambito del vivere civile a garanzia della comunità vibonese».



