Bancarotta, chiesta a Vibo condanna per imprenditore

E’ accusato di aver provocato un danno di rilevante gravità alla propria società dichiarata fallita con un passivo di oltre un milione e 300 mila euro

Quattro anni di reclusione per bancarotta. Questa la richiesta di pena della Procura di Vibo Valentia nel processo che vede imputato – dinanzi al Tribunale collegiale – l’imprenditore Francesco Scullari, 65 anni, titolare ed amministratore unico della ditta individuale “Edil Service di Scullari Francesco” avente sede legale a Vibo, dichiarata fallita con sentenza del 30 ottobre 2015.

Bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta i reati contestati. Francesco Scullari, ad avviso della pubblica accusa, avrebbe dissipato, distratto, occultato e dissimulato attività della società prelevando dai conti correnti intestati alla ditta “somme di denaro per un importo di 140 mila euro per finalità estranee alla società”.



L’imprenditore è inoltre accusato di aver concorso ad aggravare il dissesto della società astenendosi dal richiedere tempestivamente la dichiarazione di fallimento, nonostante già nel biennio 2009-2012 vi fosse stata una drastica riduzione dei ricavi. Il passivo accertato dagli inquirenti ammonta a 1.375.799,44 euro. La contestazione è aggravata dal danno di “rilevante gravità”.