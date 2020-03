Coronavirus, Giordano: «A Mileto nessun caso ma sospendiamo il mercato»

La precisazione del sindaco dopo la diffusione di notizie che prefiguravano due contagi nella cittadina normanna. Tamponi per gli impiegati Asp entrati in contatto con la coppia di Filandari positiva

Arriva la conferma del sindaco Salvatore Fortunato Giordano a quanto già anticipato ieri dalla nostra testata: «Allo stato, a Mileto, non vi è alcun caso di coronavirus. Sfatiamo un mito – afferma il primo cittadino – ad oggi sono semplicemente state adottate misure precauzionali di quarantena, prevalentemente per chi proviene dal Nord e zone rosse, come credo in tutti i comuni calabresi. Nessun pericolo, quindi, se non quello esistente nelle altre zone della provincia. Gli esercizi commerciali chiusi, sono tali per scelta responsabile degli interessati. Persone che comunque al momento non presentano nessun sintomo».



Il sindaco Giordano interviene per smentire alcune voci che davano a Mileto due casi di coronavirus. «Nulla di tutto questo – ci tiene a ribadire -. Ci siamo adoperati per individuare chi in questi giorni è rientrato dal Nord. Devo dire che molti lo stanno con molta responsabilità comunicando spontaneamente. A loro abbiamo chiesto di rimanere a casa e di attenersi alle misure previste. Intanto – conclude – per non lasciare nulla di intentato, abbiamo deciso di bloccare il mercato settimanale del mercoledì sino al prossimo 3 aprile».



L’equivoco nasce dalla circostanza che i due casi positivi allo stato riscontrati nel Vibonese sono riferiti ad una coppia di Arzona di Filandari che, rientrata dalla Lombardia, si è recata negli uffici dell’ambulatorio dell’Asp di Mileto determinando quindi la messa in quarantena di quanti sono entrati in contatto con loro e, si apprende inoltre, anche l’esecuzione del tampone a due impiegati dello stesso ambulatorio e al nipote della coppia che si era recato a prenderli in aeroporto. Esami dei quali allo stato non si conosce l’esito.



