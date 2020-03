Coronavirus, chiude l’ufficio immigrazione della Questura di Vibo

In ottemperanza alle misure straordinarie adottate dalla Direzione centrale dell’Immigrazione il servizio verrà interrotto per 30 giorni

La Questura di Vibo Valentia comunica che, in ottemperanza alle misure straordinarie adottate dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere alla luce delle prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in atto, da oggi e per la durata di 30 giorni è stata decisa la chiusura al pubblico dello sportello dell’Ufficio Immigrazione destinato al rilascio ed al rinnovo dei permessi di soggiorno.



Si rende noto all’utenza che gli appuntamenti già calendarizzati saranno posticipati di 30 giorni a cura di Poste Italiane, che invierà agli interessati una nuova convocazione. Per le informazioni del caso potrà essere inoltrata una e-mail all’indirizzo pec immig.quest.vv@pecps.poliziadistato.it, evitando di recarsi personalmente negli uffici. In ogni caso verrà assicurata l’attività relativa alla ricezione delle manifestazioni di volontà di richiedere protezione internazionale.



