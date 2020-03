Cena “clandestina” finisce in lite: quattro denunciati a Capistrano

Sorpresi dai carabinieri di Monterosso in una cascina: si erano ritrovati per una cena terminata in rissa con un ferito. Deferiti per l’inosservanza del decreto governativo

Si intensifica la stretta del governo sulle misure di contenimento del Covid-19 e si intensificano anche i controlli delle forze dell’ordine per verificarne il rispetto. E dopo le denunce di questa mattina a Pizzo, i carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia hanno notificato altri quattro analoghi provvedimenti. In questo caso, ad operare sono stati i militari della stazione di Monterosso Calabro, che hanno sorpreso quattro cittadini di Capistrano, appartenenti a diversi nuclei familiari, in una cascina di campagna, dove si erano recati per una tipica cena casareccia sfociata per futili motivi in una lite con tanto di ferito. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri di Monterosso che hanno provveduto a deferire i quattro per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.



Il controllo del territorio dei carabinieri è capillare così come costante è l’attività di tutte le forze dell’ordine sparse in provincia di Vibo Valentia e impegnate in prima linea contro la diffusione dell’epidemia.