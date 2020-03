Comune di Nicotera: positivo al coronavirus un dipendente

Municipio chiuso in attesa della sanificazione. Previsto il tampone sul sindaco e su tutti i dipendenti dell’ente

Positivo al coronavirus un dipendente del Comune di Nicotera. Da qui la chiusura del Municipio da parte del sindaco Giuseppe Marasco e la decisione di sottoporre a tampone tutti i dipendenti comunali ed i componenti dell’amministrazione. Il dipendente risultato positivo i primi giorni del mese corrente è stato commissario di un concorso pubblico svolto nel Reggino, quindi è entrato in contatto con altre persone. Dal 10 di marzo non era rientrato al Comune di Nicotera. Anche il sindaco ha deciso di sottoporsi al tempone. Il dipendente trovato positivo al coronavirus sta bene ed è asintomatico. Domani avranno luogo le operazioni di sanificazione all’interno del palazzo comunale. La dipendente comunale risiede in provincia di Reggio Calabria.



