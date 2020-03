Filadelfia: va a trovare l’amico in quarantena, scoperta dai carabinieri

Segnalata all’Asp di Vibo per l’isolamento domiciliare e denunciata per inosservanza degli obblighi legati all’emergenza coronavirus

E’ stata segnalata all’Asp di Vibo Valentia per l’attivazione di un isolamento obbligatorio, ai sensi della relativa ordinanza regionale, una donna che a Filadelfia è stata notata dai carabinieri nella giornata odierna in procinto di entrare nell’abitazione di un uomo, sottoposto ad isolamento domiciliare con sorveglianza attiva in quanto proveniente da luoghi a rischio di contagio da coronavirus. Ricordiamo che chi si è sottoposto alla quarantena obbligatoria non può ricevere visite dall’esterno. La donna, naturalmente, è stata denunciata anche per il reato di inosservanza degli obblighi impartiti dall’autorità (art. 650 del codice penale).



