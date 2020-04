Narcotraffico: “Giardini segreti”, nove condanne per i vibonesi

L’inchiesta della polizia e della Dda di Catanzaro è nata anche grazie alle dichiarazioni del collaboratore Emanuele Mancuso

Francesco Olivieri

Nove condanne e due assoluzioni del gup distrettuale di Catanzaro, Pietro Carè, nel giudizio con rito abbreviato del processo nato dall’operazione antidroga denominata “Giardini Segreti”. Questa la sentenza: Emanuele Mancuso, di 32 anni, di Nicotera, 4 anni e 11 mesi di reclusione (il pm della Dda, Annamaria Frustaci, aveva chiesto 4 anni e 8 mesi); Giuseppe Navarra, di 29 anni, di Rombiolo, 6 anni e 10 mesi (7 anni e 4 mesi chiesti dal pm); Giuseppe Franzè, di 33 anni, di Stefanaconi, 6 anni e 10 mesi (7 anni e 3 mesi di reclusione la richiesta del pm); Giovanni Battaglia, di34 anni, di Nicotera, 6 anni e 10mesi (7 anni e 6 mesi la richiesta del pm); Cesare Costa, di 39 anni, di Nicotera, assolto per non aver commesso il fatto (7 anni la richiesta del pm); [Continua]

Giuseppe Olivieri

Francesco Costa, di 36 anni, di Nicotera, 6 anni e 8 mesi (7 anni la richiesta del pm); Giuseppe De Certo, di 27 anni, di Nicotera, 4 anni e 3 mesi (7 anni e 4 mesi chiesti dal pm); Francesco (Ciko) Olivieri, di 34 anni, di Nicotera, 6 anni e 10 mesi (7 anni e 5 mesi chiesti dal pm); Valentin Cirpian Stratulat, di 22 anni, residente a Nicotera, 7 anni e 2 mesi (7 anni e 5 mesi chiesti dal pm); Pantaleone Perfidio, di 33 anni, di Nicotera, 7 anni e 2 mesi (7 anni e 3 mesi chiesti dal pm). Giuseppe Olivieri, di 37 anni, di Nicotera, assolto per non aver commesso il fatto.

Giuseppe Navarra

A capo del gruppo, secondo l’accusa, insieme ad Emanuele Mancuso (attuale collaboratore di giustizia e figlio del boss Pantaleone Mancuso, detto l’Ingegnere), con un ruolo di spicco nell’associazione a delinquere dedita al traffico di marijuana ed alla sua produzione ci sarebbe stato anche Giuseppe De Certo. Fra i principali acquirenti di marijuana, a sua volta da piazzare fuori dalla provincia di Vibo, gli inquirenti ritengono di aver individuato Giuseppe Franzè. Francesco Olivieri, detto “Cicko” (autore della sparatoria del maggio 2018 costata due morti a Nicotera e tre feriti a Limbadi) avrebbe quindi individuato nell’estate del 2015 il terreno (fra Nicotera e Joppolo) su cui avviare la piantagione, realizzando l’impianto di irrigazione e curato le operazioni di coltivazione della marijuana.

Giuseppe Franzè

Per altra coltivazione individuata nell’agosto del 2015 in una casa popolare abbandonata – di fronte l’abitazione della nonna di Emanuele Mancuso – in via Foschea a Nicotera rispondevano invece Emanuele Mancuso, Francesco Olivieri, Giuseppe Navarra e Giuseppe Franzè, con quest’ultimo accusato di aver poi acquistato lo stupefacente per piazzarlo. L’operazione è stata condotta sul campo dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia.

Impegnati nel collegio di difesa gli avvocati: Francesco Schimio (per Valentin Stratulat e per Giuseppe Olivieri, quest’ultimo già condannato per l’omicidio Timpano in spiaggia Nicotera), Antonia Nicolini (per Emanuele Mancuso), Francesco Capria, Francesco Sabatino, Vincenzo Galeota, Daniela Garisto, Giuseppe Renda, Stefano Sambugaro.