Rinascita, Callipo e l’esperienza in carcere: «Accusato ingiustamente»

Il racconto dell’ex sindaco di Pizzo dopo l’arresto di dicembre e il rilascio: «In questi mesi ho rivisto radicalmente le mie priorità»

«Sono tornato». È l’incipit di un post denso di pathos che l’ex sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo, ha pubblicato sul suo profilo Facebook per ringraziare quanti in questi mesi gli hanno espresso solidarietà e vicinanza. Arrestato poco prima di Natale nell’ambito dell’operazione Rinascita Scott con le accuse di concorso esterno in associazione mafiosa, turbativa d’asta e abuso d’ufficio, Callipo è stato rimesso in libertà dalla Cassazione, che il 17 luglio scorso ha annullato senza rinvio l’ordinanza di custodia cautelare, riscontrando la mancanza di gravi indizi di colpevolezza.

«Ho atteso qualche giorno prima di scrivere questo post – racconta -, sebbene sin dall’inizio avrei voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro, davvero tanti, che non hanno mai perso la fiducia in me e che mi sono stati vicini anche solo con il pensiero in uno dei momenti più brutti della mia vita. Ma non il più buio. La vita è fatta di drammi ben più gravi di un’accusa ingiusta e chi conosce la mia storia sa che ho dovuto affrontarne di altri immensamente maggiori». L’allusione è a quando, da ragazzino, rimase orfano di entrambi i genitori a causa di un incidente stradale.

«In questi lunghissimi 7 mesi ho imparato tante cose e ho rivisto radicalmente le mie priorità – scrive -. Ho imparato che non basta essere onesti e rispettosi della legge per essere sempre considerati tali. Ho imparato che ogni azione, anche la più rigorosa e ligia al dovere, può essere travisata e diventare una “colpa” da dover spiegare.

Ho imparato che c’è un’umanità struggente nei luoghi di sofferenza, e solidarietà, comprensione, professionalità. Ho imparato che la Giustizia è piena di contraddizioni sulle quali non ci fermiamo mai a riflettere, interessati più che altro ad esaltare ciò che coincide con le nostre convinzioni politiche e con i nostri pregiudizi.

Eppure, se oggi sono qui, di nuovo con la mia famiglia, con mia moglie e i miei figli, è perché quella stessa Giustizia che mi aveva separato da loro ha poi riconosciuto la totale mancanza non solo di prove ma anche di concreti indizi a mio carico. A dirlo è stata la Corte di Cassazione, il massimo organo giudiziario del nostro sistema. Ma ci sono voluti 7 mesi di detenzione prima che potessi recuperare la mia vita e sollevare il cuore di chi mi ama».

poi, il riferimento alla sua esperienza amministrativa, interrotta in maniera brusca il 19 dicembre scorso dalla polizia giudiziaria che lo arrestò in piena notte durante un maxi blitz che portò all’arresto di 330 persone: «La mia amatissima città, Pizzo, ha dovuto subire l’onta di un sindaco in carcere e ha perso un’amministrazione democraticamente eletta in seguito al precipitoso commissariamento del Comune, senza che neppure fosse disposto un accesso agli atti. Anche questo è un vulnus insopportabile, forse anche più grave della mia vicenda personale, perché riguarda un’intera comunità».

Nel suo post, Callipo si rivolge principalmente a chi in questi mesi gli ha espresso vicinanza: «Come se questa esperienza fosse stata una sorta bilancia esistenziale, mi ha consentito di “pesare” la mia vita e le mie relazioni, scoprendo con commozione che sono circondato da tantissimi amici veri, che non hanno mai esitato nel loro giudizio nei miei confronti. Allo stesso modo, centinaia, migliaia di persone, magari semplici conoscenti o cittadini che avevo solamente incrociato durante la mia esperienza amministrativa, mi hanno espresso una solidarietà e un affetto che non credevo possibili nei confronti di un “politico” finito suo malgrado nel tritacarne mediatico. A Loro, a Voi, voglio rivolgere il mio ringraziamento più sentito e sincero, perché il metro di misura con il quale mi avete giudicato non è nella parentela o nell’amicizia di una vita, ma solo nel riconoscimento del lavoro che ho svolto come sindaco, senza mai assecondare, neppure per un momento, l’illegalità».

Infine, conclude tornando sulla sua situazione processuale. «Nonostante la felicità di questi giorni per l’esito del ricorso in Cassazione – dice-, potrebbe non essere ancora finita. Se dovrò affrontare il processo, lo farò a testa alta, sicuro della mia totale estraneità ai fatti che mi vengono contestati e forte del pronunciamento della Suprema corte. Ma lo farò anche grazie al vostro sostegno e alla vostra fiducia, nella volontà di dimostrarvi che non avevate torto nel credere in me».