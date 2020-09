Coronavirus, chiuso l’Istituto comprensivo di Rombiolo

La decisione della dirigente scolastica assunta in via precauzionale dopo che due collaboratori hanno dichiarato di aver avuto contatti con un caso positivo

Scuola chiusa per rischio coronavirus a Rombiolo. Due collaboratoti scolastici del locale Istituto comprensivo hanno comunicato alla dirigente Pasqualina Servelli di aver avuto contatti con almeno uno dei casi positivi al Covid registratisi a San Costantino Calabro e quindi di essersi messi in quarantena volontaria. Da qui la decisione della dirigente scolastica di chiudere tutti i plessi in via precauzionale e di rimandare indietro gli alunni che si stavano apprestando ad entrare in classe. Il sindaco Domenico Petrolo ha invitato la comunità alla calma: «Al momento non esiste alcuna emergenza coronavirus. Prima di prendere tutti i provvedimenti del caso aspettiamo l’esito dei tamponi. A tal proposito ho sollecitato l’Asp per accelerare le procedure».