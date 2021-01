Cronaca

Primo Piano Covid Piscopio, c’è la prima vittima. Il consigliere Comito: «Abbandonati dall’Asp, vado in Procura» Petronilla D’Angelo aveva 85 anni. Intanto i tamponi non vengo più eseguiti sul posto e i residenti sono costretti a violare la zona rossa per recarsi in città. I positivi sono già 350 su 1100 test effettuati Di Cristina Iannuzzi -

