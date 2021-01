Maltempo nel Vibonese, frana tra Drapia e Tropea: interrotta la provinciale n. 17

Disagi in tutto il territorio a causa delle abbondanti precipitazioni. Sulla Statale 18 tra Vibo e Longobardi un albero si abbatte sulla carreggiata

Disagi in tutto il territorio a causa delle abbondanti precipitazioni. Sulla Statale 18 tra Vibo e Longobardi un albero si abbatte sulla carreggiata

Forti precipitazioni interessano da qualche ora il territorio della provincia di Vibo Valentia. Particolarmente colpita la fascia costiera, ma allagamenti e disagi si registrano in numerosi centri. A risentirne in particolare è, evidentemente, la viabilità locale sulla quale si sono verificati diverse problematiche.

Una frana si è abbattuta sulla provinciale n. 17 tra il bivio di Gasponi, frazione di Drapia, e Tropea, causando l’interruzione dell’arteria stradale. A renderlo noto è il Comune che invita la popolazione a prestare «massima attenzione ed evitare per quanto possibile di uscire di casa. Le forti precipitazioni stanno causando disagi e allagamenti sia sulle principali arterie che sulle strade interpoderali. In particolare si segnala, oltre alla frana sulla Sp Gasponi- Tropea, allagamenti sulla Strada provinciale in località Torre Galli e sulla strada comunale Caria-Brattirò.

Si stanno recando sul posto personale e mezzi».

Disagi anche sulla Ss18 Tirrena Inferiore nel territorio di Vibo a causa di un albero che si è abbattuto sulla sede stradale, tra Longobardi e il capoluogo, causando l’ostruzione di uno dei due sensi di marcia.