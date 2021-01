Incendio al porto di Vibo Marina, in fumo due barche in vetroresina

Le imbarcazioni, di proprietà dei pescatori, si trovavano in secca su una spiaggetta all’interno dell’area portuale. Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento

Informazione pubblicitaria

Incendio di due imbarcazioni al porto di Vibo Marina. L’episodio si è verificato alle ore 1.15 circa di ieri, giovedì 21 gennaio, coinvolgendo due barche in vetroresina di proprietà di una cooperativa di pesatori, utilizzate all’interno del porto per raggiungere i pescherecci ormeggiati alla fonda. Completamente distrutte le due imbarcazioni che si trovavano in secca su una spiaggetta all’interno dell’area portuale. Sul posto si sono rapidamente portati i vigili del fuoco del distaccamento portuale che hanno provveduto a domare l’incendio. Indagini sono state avviate per risalire alle cause del rogo e accertare le responsabilità del caso.