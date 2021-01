Capistrano, si ribalta con il trattore: 25enne in ospedale a Catanzaro

Il giovane è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Catanzaro con diversi traumi al torace e alla schiena

Un trattore, con a bordo un giovane di 25 anni, si è ribaltato in località Piani di Lollo, nel territorio comunale di Capistrano. A soccorrere il giovane, che ha riportato vari traumi al torace e alla schiena, sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Serra San Bruno. Il 25enne è stato quindi trasferito d’urgenza all’ospedale Pugliese di Catanzaro in ambulanza. A causa delle avverse condizioni metereologiche, infatti, non è stato possibile l’intervento dell’eliambulanza.