Sospetti casi Covid, tre classi chiuse alla Don Bosco di Vibo

Ancora classi chiuse a Vibo Valentia e nuovo ricorso alla Didattica a distanza. Ad essere interessate dal provvedimento le classi 1A, 4B e 4C della scuola primaria Don Bosco. Il motivo è la presenza di “sospetti cadi di soggetti positivi al tampone per la ricerca di SarsCov2”. A redigere la comunicazione, inoltrata alle famiglie degli alunni interessati, ai docenti, al Comune e all’Asp è la dirigente scolastica Domenica Cacciatore. Stop alle lezioni in presenza a partire da domani, martedì 23 febbraio, e fino a nuove comunicazioni da parte dell’Asp di Vibo. Il dirigente scolastico ha inoltre informato che già nella giornata di oggi, al termine delle attività didattiche, si è proceduto alla sanificazione per le aree interessate e che pertanto tutte le altre classi continueranno ad effettuare attività didattiche in presenza.