Omicidio Mazza ad Acquaro: tre condanne in Appello

I giudici di secondo grado accolgono il ricorso della Procura di Vibo e riformano la sentenza per due degli imputati assolti in primo grado. Il fatto di sangue il 19 gennaio 2017 dopo uno spintone all’interno del bar della frazione Piani

I giudici di secondo grado accolgono il ricorso della Procura di Vibo e riformano la sentenza per due degli imputati assolti in primo grado. Il fatto di sangue il 19 gennaio 2017 dopo uno spintone all’interno del bar della frazione Piani

Informazione pubblicitaria

E’ stato accolto dalladi Catanzaro ilValentia avverso la sentenza con rito abbreviato con la quale il gup del Tribunale di Vibo Valentia, Gabriella Lupoli, il 17 luglio 2018 ha emesso il suo verdetto in relazione, 22 anni, avvenuto in localitàin data 19 gennaio 2017.con il riconoscimento delle circostanze generiche equivalenti alle contestate aggravanti, è statoesecutore reo confesso del delitto, mentre a 17 anni e 4 mesi è stato condannato il padre,fratello di Alessandro (previo riconoscimento della “minima partecipazione” al fatto di sangue).nonostante richieste di condanna da parte della Procura di Vibo rispettivamente a 24 e 22 anni di reclusione. [Continua in basso]

Per il delitto diUno spintone, un ceffone ed uno sguardo di troppo all’interno di un bar del paese alla base dell’omicidio. Rosario Mazza lavorava come aiuto cuoco in un ristorante di Laureana di Borrello ed in occasione del fatto di sangue èMesso di fronte alle proprie responsabilità ed agli elementi di prova,Il gip all’atto dell’arresto aveva parlato diper avere aver attentato alla vita di una seconda, utilizzando senza remora delle armi da fuoco per la “commissione di reati gravissimi” perpetrati in mezzo alla pubblica via e sulla spinta di motivazioni definite dalcon il tentativo addirittura diA tal proposito, secondo il giudice che aveva emesso l’ordinanza, rilevano le, con Alessandro Ciancio che ha sparato da distanza ravvicinatissima non appena ne ha avuto l’occasione” con l’arma – una pistola calibro 6,35 detenuta illegalmente – non è stata trovata. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Giovanni Vecchio e Bruno Ganino.

LEGGI ANCHE: