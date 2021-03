Scuola Murmura, tutti negativi gli alunni della primaria. Ma scatta la quarantena alla media

Un’altra docente della secondaria è risultata positiva al Covid-19. La dirigente scolastica attiva la dad nelle classi coinvolte

Tutti negativi i circa duecento alunni della primaria dell’Istituto Murmura di Vibo Valentia che questa mattina si sono sottoposti al test antigenico. La scuola, chiusa da due settimane dopo la positività di alcuni docenti e due alunni, da lunedì, salvo nuove disposizioni, riprenderà la didattica in presenza. Per un rientro in sicurezza, la dirigente scolastica Tiziana Furlano, di concerto con il dipartimento di prevenzione dell’Asp, ha predisposto uno screening gratuito su tutta la popolazione scolastica.

Lunghe attese per l’ennesimo “stress” test

I test antigenici sono stati effettuati al drive in del Palazzetto dello sport di Viale della Pace, che già dalle prime ore del mattino ha registrato lunghe file ed ingorghi, in qualche caso paralizzando il traffico cittadino già compromesso dalla chiusura della statale 18.

E non sono mancate le proteste dei genitori, costretti all’ennesimo tampone e ad estenuanti attese. «Ci hanno dato appuntamento tutti alla stessa ora», commenta un papà. In auto un altro genitore con i suoi figli: «Dobbiamo fare il test a tutti e tre, tra cui un bimbo autistico. Avrebbero dovuto tenere in considerazione che determinate persone non sono in grado di attendere a lungo. E invece siamo qui, fermi da 20 minuti. Finiremo non prima delle tre», dice amareggiato. Qualche altro genitore esprime preoccupazione per l’aumento dei casi di infezione da Covid nelle scuole e soprattutto per la variante inglese che ha una maggiore incidenza sui bambini.

Alla scuola media un’altra docente positiva al Covid-19

Mentre si tira un sospiro di sollievo per la negatività degli studenti della scuola elementare, un altro campanello d’allarme suona alla scuola media a causa della positività al virus di una docente. Per le classi seguite dall’insegnante è scattata la quarantena cautelativa con l’attivazione della didattica a distanza