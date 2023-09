Tumori al seno: riparte a Vibo Valentia lo screening mammografico gratuito – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Dopo un anno di stop riparte a Vibo lo screening mammografico, sospeso dopo il pensionamento dell’unico radiologo specializzato dell’Asp di Vibo. A comunicare la riattivazione dei controlli è il direttore del servizio screening Antonino Morabito Loprete. Una campagna di prevenzione ripartita nell’ambito di un accordo sottoscritto con l’Azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro. I controlli gratuiti sono stati attivati sia all’ospedale di Tropea che a quello di Vibo Valentia. L’obiettivo adesso è quello di invitare più persone possibili a rivolgersi al centro screening dell’Asp vibonese. «Venite con o senza invito», è l’appello del medico. «Le lettere che l’Asp ogni anno invia alle donne che rientrano nella fascia di età tra i 50 e i 69 anni – avverte – non sempre arrivano a destinazione. Ecco perché è importante presentarsi al centro screening di viale G. Matteotti (Palazzo Rosano) a Vibo Valentia, oppure telefonare al numero 0963 962655 per prenotare la mammografia, senza attendere necessariamente la “cartolina”».



